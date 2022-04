Turquia lança ofensiva contra separatistas curdos do PKK

Turquia

Turquia lança operação no norte do Iraque contra as bases dos separatistas curdos do PKK.

A Turquia laçou uma ofensiva no norte do Iraque contra as bases dos separatistas curdos do PKK. A operação surge quando os "olhos do mundo" estão concentrados na Ucrânia e quando cresce a contestação interna motivada pelo aumento dos preços na Turquia.

Ancara iniciou esta segunda-feira, 18 de Abril, uma nova operação militar “Garra Trancada” no norte do Iraque, contra as bases e esconderijos do grupo separatista curdo PKK- Partido dos Trabalhadores do Curdistão- considerado uma organização terrorista pela UE e por Washington.

Durante todo o dia de ontem, a artilharia turca e também a força aérea realizou vários bombardeamentos nas zonas de Metina, Zap e Avasin-Basyan, a várias dezenas de quilómetros no interior do Iraque. A operação inclui também uma componente terrestre, com vários destacamentos de comandos a realizarem incursões no norte do país vizinho.

No passado fim- de- semana, o primeiro-ministro da região autónoma curda, Masrour Barzani, esteve em Ancara, e terá sido informado da operação.

Segundo os últimos comunicados de Ancara, as forças armadas turcas terão atingido pelo menos 50 alvos, matando pelo menos 19 terroristas, contra 4 soldados turcos feridos.

Os bombardeamentos terão atingido abrigos, bunkers, tuneis e depósitos de munições utilizados por este grupo separatista. O governo turco confirmou que a operação iria continuar nos próximos dias, e que iria evitar atingir qualquer alvo civil.

Segundo um porta-voz governamental, o PKK estaria a reagrupar os seus guerrilheiros e preparava-se para lançar ataques na Turquia. Ancara disse também que “os países vizinhos deveriam, eles próprios, expulsar as organizações terroristas do seu território, mas como eles não parecem capazes de o fazer, temos de proteger o nosso povo, o que esta reconhecido no artigo 51 da carta das Nações Unidas”.

A Turquia realiza desde há vários anos operações regulares no norte do Iraque, frequentemente criticadas pelo governo central de Bagdade. Estas operações ocorrem sempre na primavera, depois dos rigorosos invernos. Ancara mantém uma boa relação com o governo regional autónomo, que escoa o petróleo da região para a costa mediterrânica turca através de um polémico gasoduto, operado à revelia do governo central iraquiano.

O PKK iniciou operações armadas contra o estado turco em 1984. Desde então mais de 40,000 pessoas já morreram neste conflito fratricida, sobretudo no sudeste da Turquia, na região fronteiriça com o Iraque e a Síria.

Esta operação surge num momento em que todos os olhos estão concentrados na Ucrânia, e ao mesmo tempo que cresce o descontentamento da opinião publica turca relativamente ao aumento de preços e à quebra do seu poder de compra - a inflação no mês passado atingiu os 61%.

A operação ocorre também durante um processo de ilegalização do partido curdo na Turquia (HDP, o terceiro maior, que obteve 8% nas últimas eleições legislativas em 2018). Nos últimos anos milhares de quadros, militantes e autarcas do partido já foram detidos ou afastados devido a alegadas ligações ao PKK.

