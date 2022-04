Adeptos do Liverpool e Manchester United homenagearam Cristiano Ronaldo

Desporto

Na terça-feira à noite, durante o jogo Liverpool-Manchester United, os adeptos das equipas aplaudiram em uníssono, aos 7 minutos de jogo, como forma de homenagear Cristiano Ronaldo. Recorde-se que o internacional português, que não esteve na partida, perdeu um dos filhos gémeos que Georgina Rodríguez esperava.

A rivalidade entre o Liverpool e o Manchester United é enorme na Inglaterra. No entanto, isso ficou de parte no jogo em atraso entre os ‘Reds’ e os ‘Red Devils’.

Em Anfield Road, ao minuto 7, o número utilizado por Cristiano Ronaldo, os adeptos das equipas aplaudiram em uníssono, e inclusive os adeptos do Liverpool cantaram o mítico cântico da equipa: «You'll Never Walk Alone».

Um momento raro de solidariedade no futebol apesar da rivalidade entre os dois clubes.

O resultado esse foi de 4-0 para o Liverpool. Na tabela classificativa, o Liverpool passou para a frente com 76 pontos, mais dois do que o Manchester City, isto enquanto o Manchester United está no sexto lugar com 54 pontos.

Um drama familiar para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anunciou nas redes sociais que morreu um dos seus filhos gémeos durante o parto. O menino acabou por falecer enquanto a menina está bem de saúde:

«É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre», publicou o futebolista português.

