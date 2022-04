Sri Lanka

Degeneram os protestos contra aumento do custo de vida no Sri Lanka

Membros da oposição manifestaram contra o governo do Sri Lanka neste 19 Abril 2022 em Colombo. AP - Eranga Jayawardena

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Vigora desde hoje um recolher obrigatório em Rambukkana, no centro do país, a 95 quilómetros de Colombo, capital do Sri Lanka, depois de um homem ter morrido ontem durante incidentes numa manifestação anti-governamental naquela localidade. Nestas últimas semanas, o país tem vivido ao ritmo dos protestos contra o executivo que está actualmente confrontado com a pior crise económica registada pelo país desde a sua independência em 1948.