Extradição de Assange nas mãos do governo britânico

Reino Unido/EUA

A Justiça britânica autorizou formalmente a extradição de Julian Assange, fundador da Wikileaks, para os Estados Unidos. Cabe agora à ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, aprovar a ordem de extradição.

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, está a um passo de ser extraditado para os Estados Unidos, que querem julgá-lo por espionagem, após uma decisão formal da justiça britânica, esta quarta-feira.

O Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, emitiu formalmente uma ordem de extradição e cabe agora à ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, aprová-lo.

"Sou obrigado a enviar o seu caso ao Ministro de Estado para decisão", disse o magistrado Paul Goldspring, numa curta audiência de sete minutos.

Julian Assange esteve presente no tribunal por videoconferência da Prisão de Alta Segurança de Belmarsh (Londres), onde permanecerá em prisão preventiva.

Envolvido numa longa saga jurídica, o australiano de 50 anos é procurado pelos tribunais americanos, que querem julgá-lo pela divulgação, a partir de 2010, de mais de 700 mil documentos sigilosos sobre actividades militares e diplomáticas americanas, em particular no Iraque e Afeganistão.

No passado dia 14 de Março, Julian Assange viu uma das suas últimas esperanças de evitar a extradição desaparecer, com a recusa do Supremo Tribunal britânico examinar o seu recurso.

Processado em particular ao abrigo da legislação contra a espionagem, Julian Assange enfrenta 175 anos de prisão, num caso denunciado por organizações de direitos humanos como um grave atentado à liberdade de imprensa.

