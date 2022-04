Mariupol, últimos ataques russos

Ucrânia

A Ucrânia e a Rússia chegaram a um acordo para um último corredor humanitário para os civis que se encontram junto à fábrica de aço Azovstal, isto antes do último assalto.

Mariupol nas mãos da Rússia, isto após o 56° dia de invasão russa da Ucrânia. O fim da batalha é que ainda está por esclarecer.

As autoridades russas fizeram uma proposta aos soldados ucranianos que ainda estão na fábrica, depor as armas e partir em segurança: «Apesar da total irresponsabilidade dos oficiais do regime de Kiev, para salvar os seus militares, as forças armadas russas, guiadas por princípios puramente humanos, voltam a oferecer aos combatentes dos batalhões nacionalistas e mercenários para cessarem os combates e pousarem as armas às 14 horas locais (ndr: 11 horas TMG)», disse o responsável pelo Centro Nacional de Controlo da Defesa, o coronel-general Mikhail Mizintsev.

Dentro da fábrica, os combatentes ucranianos admitem que o inimigo é dez vezes superior e que não vão poder resistir muito mais tempo.

Aliás, Serguei Volyna, da 36° batalhão da marinha ucraniana, pediu à comunidade internacional para uma extração, utilizando um processo bem definido que permite a um país socorrer pessoas em perigo.

Mariupol era a última cidade que impedia a ligação entre a Crimeia, anexada em 2014 pela Rússia, e o Donbass, região controlada pelos pró-russos também desde 2014.

De notar ainda que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou na terça-feira que as linhas telefónicas directas entre a central termoeléctrica desactivada de Chernobyl e o regulador nuclear da Ucrânia foram restauradas.

