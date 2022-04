Putin qualifica de "sucesso" a tomada de Mariupol pelos russos

Ucrânia

O ministro russo da defesa anunciou hoje a tomada de Mariupol, cidade portuária do sul da Ucrânia sob apertado cerco desde o começo da invasão do país, uma operação qualificada de "sucesso" por Vladimir Putin que, por outro lado, ordenou que não se lance nenhum assalto contra a unidade siderúrgica de Azovstal, onde se encontram os últimos combatentes que resistem à ofensiva contra Mariupol. O Presidente russo alega pretender poupar as vidas de soldados russos com esta decisão.

Após praticamente dois meses de cerco, Mariupol terá caído nas mãos dos russos, segundo indica Moscovo. O Presidente russo que fala em "sucesso", prefere contudo não atacar directamente a unidade siderúrgica de Azovstal onde, segundo o ministro russo da defesa, se encontram ainda 2.000 combatentes, a presidência ucraniana mencionando quanto a si que estão refugiados no local 1.000 civis, mulheres e crianças.

Poupar vidas de soldados russos, é um dos motivos avançados pelo Presidente russo que por outro lado quer um cerco hermético ao local de modo que "não passe uma mosca" ao apelar novamente os reclusos à rendição, garantindo-lhes a "vida salva" e "um tratamento digno".

De acordo com o governo ucraniano, 4 autocarros de evacuação de civis conseguiram deixar Mariupol e prevê-se que o corredor humanitário continue ainda a funcionar esta quinta-feira. As autoridades locais calculam que mais de 20.000 pessoas possam ter morrido em Mariupol, não só devido aos combates, mas também devido à falta de alimentos, água e electricidade.

Já noutros pontos do país, nomeadamente no Donbass, no leste, onde se concentra doravante a ofensiva russa, vários pontos foram bombardeados, nomeadamente a região de Izium, de Lugansk e em Mykolaiv, no sul da estrada para Odessa, com o balanço de pelo menos um morto e dois feridos, segundo o governador local.

Paralelamente, em Borodyanka, nas imediações da capital, Kiev, as autoridades locais referem ter desenterrado 9 corpos de civis mortos pelos russos, com sinais de tortura. De acordo com o governo ucraniano, desde a retirada das forças russas daquela zona, mais de mil corpos de civis foram encontrados. Tanto Kiev como os países ocidentais falam em "crimes de guerra", uma acusação desmentida por Moscovo.

Perante esta situação, armas pesadas, carros de assalto, veículos blindados e outros materiais enviados pela Europa deveriam chegar nos próximos dias, garantiu hoje a ministra alemã da defesa. Ainda ontem, em visita em Kiev, Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, declarou que faria "todo o possível" para que a Ucrânia "ganhe a guerra". Hoje, o chefe do governo espanhol assim como a sua homóloga dinamarquesa encontram-se igualmente na capital ucraniana para se avistar com o Presidente Zelensky.

Neste que é o 57° dia da ofensiva russa na Ucrânia, não se consegue fazer um balanço fidedigno. Kiev estima que 2.500 a 3.000 soldados ucranianos foram mortos desde o início do conflito. Do lado russo que reconhece "perdas significativas", estima-se que um pouco mais de 1.300 soldados morreram, mas fontes ocidentais julgam que poderia ter havido 12.000 baixas entre os militares russos. Noutro aspecto, a ONU estima que mais de 5 milhões de ucranianos fugiram do seu país desde o início do conflito e que os deslocados internos poderão ascender a um pouco mais de 7 milhões.

