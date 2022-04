Ucrânia: Civis conseguem deixar Mariupol

Ucrânia

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, disse que quatro autocarros com civis conseguiram deixar a cidade sitiada de Mariupol. As evacuações, que devem continuar esta quinta-feira, 21 de Abril, acontecem quando o porto estratégico parece prestes a cair nas mãos dos russos.

O corredor humanitário, que em princípio foi negociado para permitir a evacuação de civis de Mariupol na quarta-feira, "não funcionou", denunciou ontem Iryna Vereshtchuk, culpando os russos de violar o cessar-fogo. Por seu lado, Moscovo acusou "as autoridades de Kyiv de terem cinicamente afundado esta operação humanitária".

Os últimos combatentes ucranianos em Mariupol recusam render-se, mas pedem “garantias de segurança” à comunidade internacional, numa altura em que as forças russas se preparam para tomar a totalidade da cidade estratégica no sudeste da Ucrânia.

"Estamos prontos para deixar Mariupol com a ajuda de terceiros", disse esta madrugada Sviatoslav Palamar, vice-comandante do batalhão Azov, no Telegram.

Várias centenas de civis, sem comida e água, estão entrincheirados na usina siderúrgica e metalúrgica Azovstal com o 36º batalhão do exército ucraniano e o batalhão Azov, as duas últimas unidades de combate em Mariupol, segundo as autoridades ucranianas.

Os civis presos no interior da fábrica, cujo número não foi confirmado de forma independente, "têm medo por causa dos bombardeamentos constantes", acrescentou o comandante Palamar, pedindo um cessar-fogo.

G7 promete mais apoio à Ucrânia

Os ministros das Finanças do G7 anunciaram que vão fornecer, juntamente com a comunidade internacional, mais de 24 mil milhões de dólares à Ucrânia em 2022, acrescentando que estão prontos para fazer mais, se for necessário.

Os ministros lamentaram a participação da Rússia em vários fóruns internacionais, incluindo reuniões do G20, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

“Organizações internacionais e fóruns multilaterais não devem realizar mais negócios com a Rússia”, pode ler-se no comunicado.

A Ucrânia está a tentar convencer os aliados ocidentais a mudar a rota de entrega de gás russo do gasoduto Nord Stream 1 para o gasoduto ucraniano, o que aumentaria a influência de Kyiv no conflito com a Rússia, disseram autoridades.

A decisão obrigaria a Rússia a canalizar o gás destinado à Europa através da Ucrânia. Moscovo teria de pagar mais taxas, o que poderia ajudar a defesa da Ucrânia em tempos de guerra , impedindo a Rússia de destruir os gasodutos ucranianos, avançaram os responsáveis parlamentares ucranianos e as autoridades americanas ao governo de Joe Biden, em Washington, na semana passada.

