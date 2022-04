Corrupção

Justiça francesa emite um mandado de captura internacional contra Carlos Ghosn

O ex-presidente da Nissan e Renault, Carlos Ghosn. AP - Hussein Malla

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Um mandado de captura internacional foi emitido ontem pela justiça francesa contra o antigo presidente do conselho de administração do grupo automóvel Renault-Nissan (RNBV), o franco-libano-brasileiro Carlos Ghosn, no âmbito de um inquérito sobre uso indevido de activos sociais, branqueamento e corrupção. Carlos Ghosn vive desde 2019 no Líbano depois de ter fugido do Japão onde era acusado de peculato.