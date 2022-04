Novos confrontos em Jerusalém

#Jerusalém

Esta sexta-feira de manhã, novos confrontos entre polícias israelitas e manifestantes palestinianos fizeram mais de 30 feridos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. O escalar de tensão acontece um mês depois de uma série de ataques em Israel, nomeadamente em Telavive, que provocaram a morte a 14 pessoas.

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos expressou, esta sexta-feira, “uma profunda preocupação” face à violência que se regista há um mês em Israel e nos territórios palestinianos ocupados.

Esta manhã, novos confrontos entre polícias israelitas e manifestantes palestinianos fizeram mais de 30 feridos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, terceiro local mais sagrado do Islão e o local mais sagrado para o judaísmo conhecido como Monte do Templo. Esta sexta-feira, a terceira do mês muçulmano do Ramadão, coincide com o fim das celebrações da Páscoa judaica.

O escalar de tensão acontece um mês depois de uma série de ataques em Israel, nomeadamente em Telavive, que provocaram a morte a 14 pessoas. Desde então, 24 palestinianos morreram em confrontos e incidentes com as forças israelitas na Cisjordânia, nomeadamente um jovem de 20 anos que sucumbiu esta sexta-feira aos ferimentos de há uma semana. Na sexta-feira passada, 15 de Abril, na Esplanada das Mesquitas, confrontos entre palestinianos e polícias israelitas fizeram mais de 170 feridos.

Esta nova onda de violência, que se regista desde 22 de Março, provocou o lançamento de roquetes de grupos armados palestinianos a partir da Faixa de Gaza para Israel – que não fizeram feridos mas são os mais numerosos desde a guerra de 11 dias de Maio de 2021 - com ataques israelitas em resposta.

