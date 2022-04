Guerra Rússia/Ucrânia

Ucrânia: cidade de Nikolaev prepara-se para ofensiva terrestre russa

Áudio 01:11

Moradores ucranianos passam diante de um tanque destruído. 19 de abril de 2022. AP - Alexei Alexandrov

Texto por: RFI 1 min

Estamos no 58º dia da invasão russa à Ucrânia. Nikolaev, cidade do Sudeste da Ucrânia , tem sido fustigada durante as últimas noites pela artilharia russa. Durante o dia, não tem havido ataques, mas os habitantes locais esperam a chegada do inimigo a qualquer momento. Os russos estão a 60 kms. José Pedro Frazão está no terreno e faz-nos aqui o relato.