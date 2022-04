Guerra Rússia/Ucrânia

Ucrânia: Nikolaev sem água canalizada há 10 dias

Áudio 01:21

Uma mulher idosa passa por um prédio de apartamentos destruído no bombardeio russo em Borodyanka, Ucrânia, quarta-feira, 6 de abril de 2022. AP - Efrem Lukatsky

Texto por: RFI 1 min

No sudoeste da Ucrânia, em Nikolaev, os habitantes preparam-se para uma nova noite de bombardeamentos russos. Durante o dia, os maiores problemas estão no abastecimento de água, uma vez que a rede foi danificada nos ataques russos das últimas semanas. O relato do terreno é-nos feito por José Pedro Frazão.