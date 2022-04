Ucrânia: Ataque em Odessa faz pelo menos cinco mortos

Ucrânia

A cidade de Odessa foi atingida por dois mísseis ao início desta tarde. O ataque provocou cinco mortos e 18 feridos. Um bebé de 13 meses está entre as vítimas mortais.

Este sábado, dois mísseis foram lançados sobre Odessa, cidade cultural e histórica do sul da Ucrânia. Um atingiu uma zona militar e o outro atingiu dois prédios de apartamentos, duas zonas residenciais. O ataque tirou a vida a cinco pessoas e fez 18 feridos. Um bebé de 13 meses está entre as vítimas mortais, confirmadas pelas forças de emergência.

As autoridades estão em operações de resgate a tentar perceber se há mais vítimas, admitindo que o balanço pode ainda subir.

As forças anti-aéreas conseguiram derrubar dois mísseis disparados a partir de aviões que estavam sobre o Mar Cáspio, a mais de 600 quilómetros. Dois foram interceptados pelo sistema de defesa anti-aéreo, mas os outros dois terão atingido um bloco de apartamento de 14 andares, numa zona residencial.

Os ataques aconteceram sem alarme prévio anti-aéreo e foi o maior ataque desde o início da guerra sobre a cidade de Odessa, obrigando as pessoas que se encontravam no centro histórico a abrigarem-se. Este foi o mais grave ataque desde o início da guerra. O ministro dos Negócios estrangeiros diz que "o único propósito da Rússia é espalhar o medo".

José Pedro Frazao, em serviço para a RFI

Em alguns abrigos vivem-se momentos de algum pânico e rapidamente as pessoas ocuparam os seus lugares, em posições seguras. Os moradores não esperavam este tipo de ataques, geralmente precedidos de alarmes anti-aéreos. Até domingo foi instaurado um recolher obrigatório, devido ao domingo de Páscoa na tradição ortodoxa.

A Ucrânia anunciou ter reconquistado três localidades próximas de Kharkiv, a segunda maior cidade do país que fica na região leste, enquanto o exército russo se concentra no Donbass e no sul do país.

"O nosso exército ucraniano lançou com sucesso uma contra-ofensiva ontem pela manhã. Depois de longos combates, as nossas tropas desalojaram tropas russas de Bezruki, Slatine e Prudyanka", informou o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov.

De acordo com o porta-voz do ministério ucraniano da Defesa, Kharkiv continua "parcialmente bloqueada" pelas forças russas.

Os russos "estão a realizar operações ofensivas e de reconhecimento para tentar encontrar pontos fracos na nossa defesa", completou. Mais a sul, também alvo prioritário para as forças russas, que estão "a tentar continuar a ofensiva na cidade de Gulyaypole", na província de Zaporizhia, a meio caminho entre a cidade de Zaporizhia e o porto de Mariupol.

