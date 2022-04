UE fecha acordo histórico sobre gigantes digitais

União Europeia

A União Europeia fechou esta manhã um acordo histórico que obriga os gigantes digitais a moderar os conteúdos e a tornar os conteúdos mais transparentes, sob risco de pagamento de multas milionárias.

A nova Lei de Serviços Digitais esteve a ser negociações durante mais de um ano e meio e traz, agora, novas obrigações para plataformas de serviços de Internet utilizadas por centenas de milhões de pessoas na União Europeia.

As três instituições da União Europeia (EU) chegaram a um acordo sobre segurança na Internet. Quer se trate de lutar contra o ódio online, contra conteúdos ilegais, os direitos fundamentais dos cidadãos da União Europeia passam a ser mais bem protegidos na Internet. É o que dizem os negociadores do Digital Services Act (DSA), a futura legislação europeia sobre serviços digitais.

O que é ilegal na realidade também deve ser ilegal na internet, este é o slogan da futura legislação europeia sobre serviços digitais. Discursos de ódio e apelos à violência nas redes sociais, a venda de produtos falsificados, a apropriação de propriedade intelectual, tudo isto vai passar a ser regulamentado pela “DSA”, sigla em inglês para a lei sobre serviços digitais.

Os utilizadores da Internet passam a estar protegidos na Internet contra conteúdos ilegais, afirmam as instituições da UE. Todas as grandes plataformas digitais e mecanismos de pesquisa, ou seja, empresas com mais de 45 milhões de utilizadores mensais na UE, como Facebook, Twitter, Microsoft passam a ser regulamentados por esta legislação.

As plataformas ou motores de pesquisa vão ter de verificar, por exemplo, se os conteúdos publicados online não atacam menores ou se os dados sobre opiniões políticas não foram utilizados para segmentação publicitária. As entidades são, assim, responsáveis ​​por removê-los e permitir que os utilizadores da Internet denunciem com facilidade conteúdo ilegal. As plataformas podem ser multadas até 6% da facturação ou até mesmo proibidas de operar na União Europeia.

Esta legislação da UE sobre serviços digitais vai substituir os actuais regulamentos da UE com mais de vinte anos. Um acordo “histórico”, saudou a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

