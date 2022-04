Líbano

Líbano: 9 mortos em naufrágio de um barco

O naufrágio de um barco que transportava cerca de sessenta migrantes no Líbano fez pelo menos nove vítimas mortais este sábado, incluindo uma criança. Cerca de 50 pessoas foram resgatadas. AP - Hassan Ammar

Texto por: RFI 1 min

O naufrágio de um barco, que transportava cerca de sessenta migrantes no Líbano, fez pelo menos nove vítimas mortais este sábado, incluindo uma criança. Cinquenta pessoas foram resgatadas. As travessias mortais estão a aumentar no país, que vive uma crise económica sem precedentes.