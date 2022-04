Páscoa ortodoxa ensombrada pela guerra na Ucrânia

Ucrânia

Os cristãos ortodoxos assinalam hoje o Domingo de Páscoa, tal como os greco-católicos. Em tempo de guerra, esta é uma altura muito delicada na Ucrânia onde foi decretado um alargamento do recolher obrigatório na última noite, mas nem isso impediu a continuação da guerra.

Oito pessoas morreram na sequência de um bombardeamento na região de Luhansk, no leste da Ucrânia. Duas pessoas ficaram ainda feridas num ataque que destruiu pelo menos 7 casas e uma esquadra de polícia. No sudeste da Ucrânia, em Pavlograd, região de Dnipro, três mísseis destruíram 8 edifícios, uma empresa industrial e ainda a infra-estrutura ferroviária, matando um homem de 48 anos.

Na última noite, há registo ainda de bombardeamentos em Nikolaev e Kherson , no sudeste da Ucrânia e em Kharkiv, no nordeste do país. O número de mortos do ataque com mísseis a uma zona residencial ontem em Odessa passou agora para 8.

Neste domingo de Páscoa são esperados aqui em Kiev os Secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos. O anúncio da visita foi feito este sábado pelo Presidente ucraniano Volodmyr Zelensky. Em cima da mesa e segundo afirmou o próprio Presidente ucraniano numa conferência de imprensa ontem, está o reforço da entrega de armamento norte-americano às forças armadas ucranianas.

Eis a reportagem de José Pedro Frazão a partir de Kiev, em serviço especial para a RFI:

Reportagem de José Pedro Frazão na Ucrânia

