Ucrânia: Antony Blinken chega hoje a Kyiv

Ucrânia

O secretário de Estado Antony Blinken e o ministro da Defesa, Llyod Austin, chegam este domingo, 24 de Abril, a Kyiv para discutir remessas de armas dos EUA para a Ucrânia, anunciou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Publicidade Continuar a ler

Esta é a primeira visita de responsáveis americanos à Ucrânia e acontece no dia em que se assinalam dois meses da invasão russa.

O secretário de Estado Antony Blinken e o ministro da Defesa, Llyod Austin, deslocam-se a Kyiv para discutir remessas de armas dos EUA para a Ucrânia.

Volodymyr Zelensky anunciou ontem, durante uma conferência de imprensa numa estação de metro da capital, que gostaria de receber armas "mais poderosas" para combater o exército russo. Os países da NATO já começaram a fornecer a Kyiv lançadores de mísseis S300 para a defesa aérea do país.

O Presidente ucraniano disse ainda que vai abandonar as negociações com Moscovo, caso os seus militares entrincheirados no complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, sejam mortos pelo exército russo.

Na mesma conferência, Zelensky antecipou a visita de António Guterres, marcada para o dia 28 de Abril. O Presidente da Ucrânia afirmou que vai mostrar ao secretário-geral das Nações Unidas os locais onde os civis estão a morrer às mãos das tropas russas.

António Guterres viaja antes para a Turquia, um importante mediador no conflito na Ucrânia, na segunda-feira, seguindo depois para Moscovo e Kyiv, avançou a ONU em comunicado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro