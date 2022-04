António Guterres/Turquia

António Guterres em visita à Turquia antes de partir para a Rússia e Ucrânia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, durante coletiva de imprensa sobre a situação na Ucrânia. AP - Richard Drew

António Guterres está hoje em Ancara para falar com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e certamente receber deste informação relevante sobre os esforços de mediação turcos nas negociações entre ucranianos e russos. Guterres irá depois (amanhã) a Moscovo reunir com o Presidente russo Vladimir Putin e o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov. Depois na quinta-feira irá a Kiev falar com o Presidente ucraniano.