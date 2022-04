Surto Covid-19/China

China: Pequim em alerta devido a surto de Covid-19

Nas periferias de Pequim, várias pessoas utilizam máscaras de proteção para tentar conter a propagação da Covid-19, numa altura em que o país enfrenta uma nova vaga da doença. AP - Andy Wong

Texto por: RFI 2 min

Na China, a Covid-19 continua a não dar tréguas. Pequim, a capital, está em alerta devido à possibilidade da aplicação de um confinamento nos próximos dias devido ao aumento do número de infecções. Isto acontece depois de em Xangai se ter registado esta segunda-feira, 51 mortos, o número de óbitos diário mais elevado desde o início do confinamento, no início de Abril.