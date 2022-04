Ucrânia: corredor humanitário suspenso em Mariupol

Guerra Rússia/Ucrânia

O Governo ucraniano acaba de desmentir a realização hoje de um corredor humanitário em Mariupol. O anúncio tinha sido feito por Moscovo, mas Kiev diz que não estão reunidas as condições de segurança para retirar os civis da metalúrgica que resiste à ofensiva russa naquela cidade portuária.

A Ucrânia desconfia da Rússia e recusa dar acordo a um corredor humanitário para retirar civis da metalúrgica Azovstal, em Mariupol, onde há várias semanas subsiste uma bolsa de resistência ucraniana.

A Rússia anunciou que suspendia as hostilidades para permitir uma evacuação de civis, mas a vice-primeira-ministra da Ucrânia acaba de negar essa operação.

Iryna Vereshchuk acaba de anunciar oficialmente, aqui em Kiev, que não há qualquer corredor humanitário porque tal carece de acordo entre as partes. E a Ucrânia considera que o corredor anunciado unilateralmente pela Rússia não oferece segurança porque os russos impossibilitaram já diversos corredores humanitários. Além disso, a Ucrânia acusa Moscovo de continuar o bombardeamento sobre a unidade industrial.

Iryna Vereschuck está mandatada pelo Presidente ucraniano Zelenky para negociar corredores humanitários com os russos. A vice primeira-ministra apela a António Guterres que dê inicio com garantias a um corredor humanitário para civis em Azovstal, com a presença de membros das Nações Unidas e da Cruz Vermelha na coluna humanitária.

O governo de Kiev espera que o Secretário-geral da ONU traga resultados concretos neste domínio nas conversações com a Rússia. António Guterres encontra-se esta terça-feira com Vladimir Putin em Moscovo e na quinta-feira estará aqui em Kiev.

José Pedro Frazão, em trabalho especial para a RFI.

