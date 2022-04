Guerra Rússia/Ucrânia

Ucrânia: várias infraestruturas ferroviárias atingidas por mísseis russos

Áudio 01:29

Veículos blindados russos em plataformas ferroviárias. AP

Texto por: RFI 1 min

As forças russas voltam a atingir infraestruturas ferroviárias com mísseis um pouco por toda a Ucrânia. 5 estações no centro e oeste da Ucrânia foram atacadas esta manhã. A informação preliminar aponta para alvos em áreas de mercadorias e não de passageiros. Não há indicação de feridos ou mortos, mas o ataque com mísseis russos provocou perturbações na circulação de comboios.