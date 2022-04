Elon Musk compra Twitter por 44 milhões de dólares.

EUA

O Presidente do Conselho de Administração da Tesla, Elon Musk, assinou esta segunda-feira, 25 de Abril, um acordo com o conselho de administração do Twitter para comprar a rede social por cerca de 44 milhões de dólares. Várias organizações dos direitos humanos mostram-se preocupadas com a possível deriva da rede social.

Publicidade Continuar a ler

O fundador da Tesla e da SpaceX chegou a um acordo definitivo com a administração do Twitter para comprar a rede social por cerca de 44 milhões de dólares. Elon Musk quer transformar o Twitter numa empresa privada, não cotada em bolsa .

"A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça pública digital onde são debatidas questões vitais para o futuro da humanidade", disse Elon Musk, citado no comunicado do Twitter.

Segundo o acordo, os accionistas devem receber 54,20 dólares por acção. O valor representa uma subida de 38% sobre o preço das acções do Twitter a 1º de Abril, pouco antes do empresário nascido sul africano anunciar a compra de 9% das acções da empresa.

Elon Musk disse, na semana passada, que tinha garantido 46,5 milhões de dólares para concluir a aquisição por meio de dois empréstimos bancários do Morgan Stanley, além da sua fortuna pessoal, salientando a possibilidade de lançar uma OPA hostil através dos acionistas para contornar o conselho de administração.

"Pílula de veneno"

Segundo a imprensa americana, o conselho de administração do Twitter reuniu-se no domingo para analisar a proposta do milionário. Dois dias antes, o empresário conversou com vários accionistas, por videochamadas, para defender a sua oferta de aquisição.

O conselho de administração, composto por 11 membros, foi inicialmente hostil à proposta, adoptando a chamada cláusula de "pílula de veneno" para dificultar a aquisição.

A cláusula prevê que, se um acionista atingir mais de 15% do capital do Twitter, o Conselho de Administração reserva o direito de vender as acções a todos os outros detentores de títulos. Elon Musk detém actualmente pouco mais de 9% das acções ordinárias da rede social. Pouco depois de entrar no capital da empresa, Elon Musk foi convidado a ingressar o Conselho de Administração, mas recusou a oferta.

ONGs preocupadas com a deriva da plataforma

Várias organizações dos direitos humanos mostram-se preocupadas com a possível deriva da rede social. O Presidente da ONG progressista “Media Matters for America”, Angelo Carusone, referiu que “ confiar as rédeas do Twitter” a Elon Musk vai “desencadear teorias de conspiração que a plataforma tentou suprimir”.

“Qualquer tentativa de usar a plataforma para compartilhar informações legítimas será ofuscada por uma lamaçal de desinformação», acrescentou.

Twitter mais rentável

Uma das outras áreas em que Elon Musk também pode querer investir é tornar o Twitter mais rentável e aumentar o número de utilizadores . Ele já sugeriu várias mudanças, como adicionar um botão "editar" para corrigir um tweet após a publicação e alterações no plano de uma assinatura paga, Twitter Blue. O grupo de São Francisco deve divulgar os resultados trimestrais na quinta-feira, antes da abertura de Wall Street.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro