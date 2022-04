EUA acreditam que a Ucrânia pode vencer a guerra

Ucrânia

Cerca de 40 países reúnem-se esta terça-feira, 26 de Abril, na Alemanha, a convite dos Estados Unidos, para reforçar a defesa da Ucrânia que, segundo o ministro da Defesa americano, Lloyd Austin,"pode ​​vencer" à Rússia.

Lloyd Austin afirmou que a Ucrânia pode vencer a guerra “se tiver o equipamento e o apoio certo". As declarações do ministro da Defesa americano foram feitas após um encontro com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em companhia do secretário de Estado Antony Blinken.

Esta terça-feira, cerca de 40 países reúnem-se na Alemanha, a convite dos Estados Unidos, para reforçar a defesa da Ucrânia. A Alemanha vai autorizar a entrega de tanques do tipo Cheetah à Ucrânia, confirmou à agência France Press uma fonte do governo, o que constitui um importante ponto de viragem na política seguida até agora por Berlim no apoio militar a Kyiv.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia alertou esta segunda-feira para o "perigo real de uma Terceira Guerra Mundial", reiterando também que a Rússia quer reduzir os "riscos artificiais" de uma guerra nuclear e que essa possibilidade é "inadmissível" para o governo de Vladimir Putin.

Ao mesmo tempo em que lançou o aviso de uma nova guerra mundial, Serguei Lavrov sublinhou que as negociações de paz com a Ucrânia vão continuar e criticou a abordagem de Kyiv, acrescentando que "a boa vontade tem limites".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visita hoje Moscovo onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, e com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, no contexto da ofensiva russa em curso há dois meses na Ucrânia. Depois de Moscovo, Guterres viaja para Kyiv para se reunir com Volodymyr Zelensky.

