Futebol: Benfica arrecadou UEFA Youth League

O SL Benfica venceu o troféu da Liga Jovem da UEFA, originalmente intitulada Liga dos Campeões Sub-19 da UEFA. Os encarnados derrotaram o Red Bull Salzburgo por 6-0.

O Benfica, que chegou à final pela quarta vez em oito edições, arrecadou o título pela primeira vez na sua história.

Em Nyon, na Suíça, os jogadores do Benfica entraram melhor e abriram o marcador com um tento do médio Martim Neto, aos 2 minutos de jogo.

O avançado encarnado Henrique Araújo ampliou a vantagem para 2-0 aos 15 minutos de jogo. Resultado que se mantinha no intervalo.

A segunda parte vai ser caótica para os austríacos, visto que os lisboetas vão ser imparáveis.

Henrique Araújo vai apontar mais dois golos - 57’ e 89’ -, totalizando três tentos na final.

Depois será a vez do médio ítalo-senegalês Cher Ndour, e do avançado português Luís Semedo, participarem na festa da goleada, acrescentando mais dois golos.

A festa foi total para os lisboetas que esmagaram por 6-0 o Red Bull Salzburgo.

Após três finais perdidas - 3-2 frente ao Real Madrid em 2020, 2-1 frente ao Red Bull Salzburgo em 2017 e 3-0 frente ao FC Barcelona em 2014 -, os encarnados venceram pela primeira vez o troféu da UEFA Youth League.

De notar que não é a primeira vez que um clube português vence este título. Em 2019 o FC Porto arrecadou o troféu vencendo na final o Chelsea por 3-1.

Benfica arrecadou UEFA Youth League. © AP - LAURENT GILLIERON

