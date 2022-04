Futebol: Manchester City derrotou Real Madrid na 1ª mão das meias-finais da Champions

Futebol

Bernardo Silva, médio ofensivo português do Manchester City, apontou o terceiro tento da equipa britânica.

O Manchester City venceu por 4-3 o Real Madrid na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os ingleses do Manchester City deram um passo importante rumo à final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Nesta terça-feira, 26 de Abril, os ‘Citizens’ venceram por 4-3 os espanhóis do Real Madrid no Etihad Stadium, em território inglês.

O Manchester City abriu o marcador aos 2 minutos de jogo com um tento do médio ofensivo belga, Kevin De Bruyne.

Aos 11 minutos, os ingleses aumentaram a vantagem para 2-0 com um golo do avançado brasileiro Gabriel Jesus.

Os ‘merengues’ ainda conseguiram reagir com um tento do avançado francês Karim Benzema, aos 33 minutos de jogo. No intervalo o resultado fixou-se em 2-1.

A segunda parte começou como a primeira. O avançado britânico Phil Foden marcou o terceiro golo do City, colocando novamente os ‘Citizens’ com dois tentos de vantagem.

No entanto, desta vez o Real Madrid vai reagir apenas dois minutos após o tento dos ingleses, com um golo do avançado brasileiro Vinícius Júnior aos 55 minutos de jogo.

A lusofonia estava em festa neste encontro visto que aos 74 minutos de jogo, o médio ofensivo português, Bernardo Silva, apontou o quarto golo do Manchester City.

A vencer por 4-2, os ‘Citizens’ não vão conseguir conservar este resultado. O defesa franco-espanhol do Manchester City, Aymeric Laporte, tocou com a mão na bola e o árbitro assinalou uma grande penalidade.

O avançado francês do Real Madrid, Karim Benzema, converteu com sucesso a grande penalidade aos 82 minutos de jogo.

O Manchester City acabou por vencer por 4-3 o Real Madrid.

A segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol decorre a 4 de Maio em Madrid.

