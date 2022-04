Moldávia: várias explosões registadas na região pró-russa da Transnístria

Guerra Rússia/Ucrânia

Na região pro-russa da Transnítria, no extremo leste da Moldávia, ouviram-se hoje pelo menos duas explosões e a Presidente moldava já convocou o Conselho Supremo de Segurança do país para uma reunião de emergência. Stefanie Palma.

A região separatista pró-russa da Transnístria, no extremo leste da Moldávia, acordou esta terça-feira em sobressalto.

O governo desta região pró-russa deu conta de duas explosões, ocorridas esta manhã, que danificaram duas antenas de rádio, perto da aldeia de Maiac. Até ao momento, não se sabe mais informações acerca destes alegados ataques, no entanto, segundo informação das autoridades locais, não há feridos a registar.

O Conselho de Segurança da Transnístria reportou ainda um "ataque terrorista" a um edifício governamental no centro da capital, Tiraspol, que se encontra a apenas 100 quilómetros do porto de Odessa, no sudoeste da Ucrânia.

A Presidente da Moldávia, Maia Sandu, já convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança do país para debater os últimos acontecimentos.

Estes ataques aumentam o receio de que o conflito na Ucrânia se possa estar a expandir para a Moldávia, nomeadamente, através da Transnístria, região secessionista que contabiliza no terreno, actualmente, cerca de 2 mil soldados russos.

A missão da OSCE (Observatório para a Segurança e Cooperação na Europa) está a acompanhar os últimos desenvolvimentos na Moldávia e já condenou aquilo que classifica de "tentativas de desestabilização" da região e apelou à calma.

Entretanto, a Rússia já reagiu a esta notícia, através de Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, que referiu que Moscovo acompanha de perto os acontecimentos na Transnístria e que estes são motivo de "grande preocupação" para Moscovo.

