Ucrânia: Guterres preocupado com "possíveis crimes de guerra"

ONU/Ucrânia/Rússia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, ao lado do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, dutante a conferência de imprensa desta terça-feira, 26 de Abril.

O secretário-geral da ONU está preocupado com "os possíveis crimes de guerra" cometidos na Ucrânia. António Guterres encontrou-se esta tarde com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, propondo a Serguei Lavrov a criação de um grupo de trabalho para a abertura de corredores humanitários. A Rússia diz estar pronta para cooperar com a ONU.

Publicidade Continuar a ler

Durante o encontro que manteve com o com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, o secretário-geral da ONU mostrou-se preocupado com "os possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia".

"Estou preocupado com os repetidos relatos de possíveis crimes de guerra" na Ucrânia, disse o secretário-geral da ONU em Moscovo, dizendo que esses relatos "requerem uma investigação independente".

António Guterres propôs a Serguei Lavrov a criação de um grupo de trabalho para a abertura de corredores humanitários em várias cidades.

“Propus a criação de um grupo de contacto humanitário que junte a Federação Russa, a Ucrânia e as Nações Unidas, com o objetivo de identificar oportunidades para a abertura de corredores seguros com o fim das hostilidades a nível local e de garantir a sua eficácia”.

"Alguns civis estão em grande perigo e devem ser evacuados", insistiu, referindo-se em particular ao caso da cidade de Mariupol.

A Rússia está pronta para cooperar com a ONU

Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo assegurou que a Rússia está "comprometida em encontrar uma solução diplomática com a Ucrânia". No entanto, disse que era "muito cedo" para pensar num mediador para as negociações em andamento com Kyiv.

Sergei Lavrov também garantiu que a Rússia está "pronta para cooperar" com a ONU para ajudar os civis na Ucrânia.

"O nosso principal objetivo é proteger as populações civis. Estamos prontos para cooperar com nossos colegas da ONU para aliviar o sofrimento das populações civis", disse.

Depois do encontro com Serguei Lavrov, o secretário-geral das Nações Unidas vai reunir-se ainda hoje com o Presidente Vladimir Putin. Após a visita a Moscovo, Guterres será recebido, na quinta-feira, em Kyiv, pelo chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Putin e Erdogan discutem questões humanitárias na Ucrânia

Esta tarde, o Presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, discutiram a situação "humanitária" na Ucrânia durante uma conversa telefônica, disse o Kremlin.

Os dois líderes "discutiram detalhadamente a situação na Ucrânia no contexto da operação militar especial para defender o Donbass e os esforços contínuos empreendidos pelo lado russo para garantir a segurança dos civis, incluindo a organização de corredores humanitários", diz a presidência russa em comunicado de imprensa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro