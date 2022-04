Gazprom corta fornecimento de gás à Bulgária e Polónia

#Guerra na Ucrânia

O fornecimento de gás russo para o continente europeu está ameaçado desde que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou a exigir o pagamento em rublos, a moeda nacional russa, e não em euros e dólares, como estipulam os contratos acertados com os países europeus.

O grupo russo Gazprom anunciou, esta quarta-feira, ter suspendido a entrega de gás à Bulgária e à Polónia, alegando que estes dois países- membros da União Europeia não pagaram em rublos. União Europeia está a preparar “uma resposta coordenada”.

Em comunicado, a Gazprom indicou ter notificado as empresas búlgara Bulgargaz e polaca PGNiG sobre a suspensão “a partir de 27 de Abril e até que o pagamento seja feito em rublos”.

Em Março, o Presidente russo Vladimir Putin avisou que a Rússia apenas aceitaria o pagamento do gás em rublos, na sequência das sanções contra a ofensiva do Kremlin na Ucrânia.

Em resposta, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia estava preparada para uma interrupção do fornecimento do gás russo e prepara “uma resposta coordenada”.

“O anúncio da Gazprom é uma nova tentativa da Rússia de nos chantagear com o gás. Estamos preparados para este cenário. Estamos a elaborar uma resposta europeia coordenada. Os europeus podem estar seguros que estamos unidos e solidários com os Estados membros afectados”, escreveu Ursula von der Leyen no Twitter.

Ao 63° dia da invasão russa à Ucrânia, o exército russo conquistou várias localidades no leste, de acordo com o ministério ucraniano da Defesa. Os russos controlam Zarichne e Novotoshkivske, na região separatista de Donetsk. Zarichne encontra-se a 50 quilómetros de Kramatorsk, onde dezenas de pessoas morreram, há algumas semanas, num ataque russo a uma estação de comboios.

Ainda de acordo com as autoridades ucranianas, os militares russos continuam a ofensiva em direção a Nyzhnye y Orikhiv, na região de Zaporiyia.

A ofensiva confirma a estratégia de Moscovo de conquistar Donetsk y Lugansk, depois de ter anunciado que retiraria as suas forças dos arredores de Kiev para centrar os esforços militares no leste da Ucrânia.

Esta quarta-feira, o ministério russo da Defesa afirmou ter destruído uma “grande quantidade” de armas entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos e pelos países europeus, durante um bombardeamento no sudeste do país.

"Hangares com uma grande quantidade de armas e munições estrangeiras, entregues às forças ucranianas pelos Estados Unidos e pelos países europeus, foram destruídos com mísseis de alta precisão Kalbir, disparados a partir do mar contra a fábrica de alumínio de Zaporiyia", indicou o ministério em comunicado.

