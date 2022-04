Ucrânia recebe Guterres, população de Kiev tenta voltar a casa

Ucrânia/Rússia

António Guterres deve chegar ainda esta quarta-feira a Kiev. O governo ucraniano espera que o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas possa fazer a diferença em matéria humanitária nesta guerra.

Kiev tenta retomar a normalidade possivel num contexto de guerra. As lojas começam a reabrir gradualmente. Alguns escritórios estão a reactivar a sua actividade.

Os habitantes começam a regressar à cidade, apesar dos avisos em contrário deixados pelo Presidente da Câmara Municipal de Kiev, nomeadamente em relação aos perigos que subsistem do ponto de vista dos ataques aéreos.

Os alarmes anti-aéreos soam duas a três vezes por dia na capital.

Enquanto isso o Secretário Geral das Unidas é esperado nas próximas horas aqui em Kiev depois dos encontros em Moscovo com Serguei Lavrov e Vladimir Putin.

As autoridades ucranianas esperam que Guterres dê um novo impulso às condições de criação de corredores humanitários em segurança em particular no sul do país em Mariupol.

A metalúrgica Azovstal permanece cercada pelas tropas russas.

Lá dentro, além dos paramilitares ucranianos, estão também civis com poucas condições para se manterem naquela situação.

Os contactos com aquela zona do leste da Ucrânia são muito difíceis e a Cruz Vermelha e a ONU esperam activar corredores humanitários assim que ambas as partes - Rússia e Ucrânia - cheguem a acordo nesse sentido.

José Pedro Frazão em Kiev, na Ucrânia, em serviço especial para a RFI

