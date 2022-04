Ucrânia

António Guterres está na Ucrânia

AFP - TIMOTHY A. CLARY

Texto por: RFI 2 min

O secretário-geral da ONU está em Kyiv e reúne-se esta quinta-feira, 28 de Abril, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Antes do encontro, António Guterres visita Borodyanka, Irpin e Bucha, cidades massacradas durante a ocupação do exército russo.