António Guterres pede o fim do conflito na Ucrânia

O secretário-geral da ONU visitou esta manhã as cidades de Borodianka, Bucha e Irpin, nos arredores de Kyiv, onde os ucranianos acusam os russos de terem cometido crimes durante a ocupação da região em Março. António Guterres disse que a guerra no século XXI é um absurdo e instou ao fim do conflito na Ucrânia.

António Guterres visitou esta manhã as cidade de Borodianka, Bucha e Irpin, nos arredores de Kyiv, onde os ucranianos acusam os russos de terem cometido crimes durante a ocupação da região em Março. A Rússia nsiste que o massacre na cidade, com centenas de corpos espalhados pelas ruas, foi uma “encenação” que prejudicou as negociações de paz.

"Imagino a minha família numa dessas casas (...), vejo as minhas netas correndo em pânico. A guerra é um absurdo no século XXI, nenhuma guerra é aceitável no século 21", disse Guterres.

Nesta que é a primeira visita à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de Fevereiro, António Guterres reúne-se esta tarde com o Presidente Volodymyr Zelensky à tarde. Na reunião com Zelensky, o tema principal deverá ser a retirada de civis do complexo industrial de Azovstal, em Mariupol.

Em Bucha, o secretário-geral das Nações Unidas sublinhou a importância de uma investigação sobre eventuais crimes de guerra, pedindo a Moscovo para colaborar com o Tribunal Penal Internacional”.

"Quando vemos este local horrível, vejo a importância de se fazer um investigação completa e estabelecer as responsabilidades", declarou o secretário-geral da ONU, em Bucha.

António Guterres visitou ainda Irpin onde sublinhou que “sempre que há uma guerra o preço mais alto” é pago pelas populações.

