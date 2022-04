Ucrânia

Em Kiev, António Guterres visita locais particularmente destruídos pela guerra

Secretário-Geral da ONU, António Guterres, em Borodyanka, nas imediações de Kiev neste dia 28 de Abril de 2022. © AP

Texto por: José Pedro Frazão

Ao final do dia Guterres e Zelenski poderão detalhar pormenores sobre possível um corredor humanitário com segurança a realizar esta sexta-feira de e para Mariupol. Antes, nos arredores de Kiev, ao longo do dia de hoje, Guterres já teve oportunidade de observar os estragos causados pela invasão russa.