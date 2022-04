Gerson: “Na Liga Francesa e na Conference League, o Marselha quer atingir os objectivos”

Futebol

O Marselha defronta nesta quinta-feira os holandeses do Feyenoord na primeira mão das meias-finais da Conference League, terceira prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Publicidade Continuar a ler

Os marselheses, que ocupam o segundo lugar na liga francesa, fizeram desta prova um objectivo visto que é a primeira edição da Conference League.

Nas competições europeias, o Marselha começou por disputar a fase de grupos da Liga Europa, segunda prova mais importante da UEFA.

A equipa do Sul da França terminou no terceiro lugar no Grupo E com 7 pontos, atrás dos italianos da Lazio com 9 e dos turcos do Galatasaray com 12.

Um resultado que atirou os marselheses para a Conference League, competição que se realiza pela primeira vez na história da UEFA.

No play-off de acesso aos oitavos da Conference League, o Marselha eliminou os azeris do Qarabağ por 6-1, no conjunto das duas mãos. Nos oitavos e nos quartos, os marselheses eliminaram respectivamente os suíços do Basileia (4-2) e os gregos do PAOK (3-1).

Desta vez é o Feyenoord de Roterdão nas meias-finais da prova. A deslocação não será fácil para os marselheses. De notar que na outra meia-final da Conference League, os italianos da AS Roma, comandados pelo treinador português José Mourinho, deslocam-se ao terreno dos britânicos do Leicester.

Em entrevista à RFI, Gerson, médio brasileiro de 24 anos do Marselha, admitiu que a prova europeia é um objectivo, ele que tem estado em primeiro plano com a equipa marselhesa, tendo oferecido o triunfo no passado domingo na Liga Francesa, num jogo em que o Marselha venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Stade de Reims.

RFI: Como podemos analisar este triunfo frente ao Reims?

Gerson: Foi uma vitória muito importante. Estou muito contente pelos três pontos que conquistámos. Foi um jogo muito difícil em que a equipa soube se portar bem. A equipa esteve sempre junta. Estou muito feliz pelos três pontos e pelo golo que apontei. A equipa toda está de parabéns. Vamos continuar juntos até ao final para conquistar os nossos objectivos.

RFI: O segundo lugar na Liga Francesa está quase adquirido…

Gerson: Não, não. Ainda tem muito campeonato pela frente. Temos de estar muito concentrados para conquistar os nossos objectivos.

RFI: A Conference League também é um objectivo?

Gerson: Obviamente que nós temos os nossos objectivos e temos que atingi-los. Para isso temos de estar juntos e concentrados. Assim a equipa fica mais forte e temos de continuar assim porque o nosso jogo é bonito de se ver.

RFI: Como se tem sentido em Marselha?

Gerson: Bem, muito bem. Sinto-me em casa já. Estou feliz, a família também. No clube está tudo a correr bem com os meus companheiros. Estou feliz, muito feliz.

RFI: Sente que tem crescido ao longo da temporada?

Gerson: A gente trabalha para isso, para estar sempre a evoluir. Sei que estou a viver um bom momento, mas tenho de continuar concentrado, e a trabalhar para continuar a evoluir.

Gerson, médio brasileiro do Marselha 28-04-2022

Gerson, médio brasileiro do Marselha. © AFP - NICOLAS TUCAT

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro