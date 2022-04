Indonésia suspende exportação de óleo de Palma

Indonésia

A Indonésia suspendeu esta quinta-feira as exportações de óleo de palma , o que poderá levar a uma subida dos preços dos alimentos a nível mundial. Economistas defendem que o país corre o risco de ter que pagar multas por quebra de contrato ou até mesmo de enfrentar um processo na Organização Mundial do Comércio se a suspensão for prolongada.

A Indonésia, o maior produtor de óleo de palma, decidiu suspender todas as exportações de óleo de palma, sob o risco de desestabilizar o mercado de óleo vegetal que já está no seu nível mais elevado desde a guerra na Ucrânia.

O país enfrenta problemas de distribuição e de reserva de óleo de palma, porque os produtores preferem exportar a sua produção para aproveitar ao máximo a alta dos preços.

O Presidente indonésio Joko Widodo sublinhou que o abastecimento da população era "a maior prioridade", reconhecendo que “como maior produtor de óleo de palma, é irônico que o país encontre dificuldades em obter óleo de cozinha”.

Joko Widodo pediu ainda aos produtores que cooperem e garantiu que irá retomar as exportações quando o preço do óleo de cozinha cair para 14.000 rupias (0,92 euros) no arquipélago, depois de subir 70% nas últimas semanas.

A Indonésia é responsável por cerca de 60% da produção mundial de óleo de palma, um terço da qual é consumido no mercado doméstico.

No ano passado, o país exportou 34,2 milhões de toneladas de óleo utilizado para consumo doméstico e para a fabricação de uma ampla gama de produtos, de cosméticos a produtos alimentícios.

De acordo com Bhima Yudistira, economista do Centro de Estudos Económicos e Jurídicos, os países mais afectados com esta suspensão são a Índia, a China o Bangladesh e o Paquistão. O especialista refere que a Indonésia corre o risco de ter que pagar multas por quebra de contrato ou até mesmo de enfrentar um processo na Organização Mundial do Comércio, se a suspensão for prolongada.

Os óleos para consumo doméstico já tinham atingido recordes históricos em Março devido à oferta global insuficiente devido à invasão russa da Ucrânia, dois dos principais países produtores de óleo de girassol.

