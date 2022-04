Turquia / Arábia Saudita

PR turco desloca-se à Arábia Saudita pela 1ª vez desde assassinato de Khashoggi em Istambul

Presidente turco Recep Erdogan. AP - Vladimir Smirnov

Texto por: Liliana Henriques 1 min

O Presidente turco Recep Erdogan efectua hoje e amanhã a sua primeira deslocação à Arábia Suadita desde o assassinato no consulado saudita do opositor e jornalista saudita Jamal Khashoggi em Istambul em 2018, uma ocorrência que poluiu as relações entre os dois países, o chefe de estado turco tendo chegado no passado a acusar "as mais altas esferas" do governo saudita de estar por detrás do sucedido.