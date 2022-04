Ucrânia

Ucrânia enfrenta problemas de abastecimento de combustível

Áudio 01:18

Devido à escassez de petróleo, os habitantes de Kiev acabam de ser alertados para a necessidade de evitarem o transporte individual e usarem o transporte público. © AP / JPP

Texto por: José Pedro Frazão 1 min

O ataque a uma refinaria no centro leste da Ucrânia está a causar problemas no abastecimento de combustível na Ucrânia. O Governo de Kiev admite que o problema vai demorar uma semana a ser resolvido com recurso a petróleo importado da Europa Ocidental.