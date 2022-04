Futebol: Lyon na final da Liga dos Campeões feminina

Futebol Feminino

O Lyon eliminou o Paris Saint-Germain nas meias-finais da Liga dos Campeões feminina e apurou-se para a final da prova onde vai defrontar o FC Barcelona.

Publicidade Continuar a ler

O duelo 100% francês entre o Lyon e o Paris Saint-Germain nas meias-finais da Liga dos Campeões feminina acabou por ser favorável ao Lyon.

No conjunto das duas mãos, a equipa da região Auvérnia-Ródano-Alpes, dirigida pela luso-francesa Sonia Bompastor, venceu por 5-3 o clube da região parisiense.

Na segunda mão, que decorreu neste sábado 30 de Abril, no Parque dos Príncipes em Paris, o PSG não conseguiu vencer o encontro e a eliminatória.

Aos 14 minutos de jogo, a norueguesa Ada Hegerberg abriu o marcador para o Lyon. No intervalo a região vencia por 1-0.

Na segunda parte, a francesa Marie-Antoinette Katoto restabeleceu o empate para as parisienses aos 62 minutos.

O empate ficou desfeito aos 83 minutos com um tento da francesa Wendie Renard que colocou o Lyon a vencer por 1-2.

Com este resultado de 1-2, isto após o triunfo por 3-2 em casa, o Lyon apurou-se para a final, vencendo por 5-3.

Na final, o Lyon vai defrontar as espanholas do FC Barcelona que também derrotou as germânicas do Wolfsburgo por 5-3 no conjunto das duas mãos.

A equipa feminina do Lyon. © AFP - FRANCK FIFE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro