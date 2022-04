Guerra Rússia/Ucrânia

Na Ucrânia, continuam a ser encontrados corpos nos arredores de Kiev. Estas descobertas foram feitas numa altura em que os combates não cessam no leste da Ucrânia.

Os combates prosseguem nas províncias de Luhansk e Donetsk, na região de Kherson e em Kharkiv, segunda cidade da Ucrânia, continuam a ser bombardeados bairros da zona norte da cidade como Saltivka.

Entretanto, mais 3 corpos foram encontrados em Bucha, arredores de Kiev, onde várias valas comuns foram localizadas ao longo do último mês A polícia ucraniana revela que os cadáveres foram encontrados de mãos atadas, com alegados sinais de tortura.

Noutro plano chegou a Lviv uma personalidade mediática. A actriz Angelina Jolie encontrou-se com deslocados internos que vêm da zona de Donetsk no leste da Ucrânia. A estrela de cinema é embaixadora especial do Alto Comissariado da ONU para as Migrações.

