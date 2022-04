Guerra Rússia/Ucrânia

Kiev acusa Moscovo de bloquear corredor humanitário em Mariupol

Edifícios destruídos pelos bombardeios russos, em Borodianka, região de Kiev, Ucrânia, em 7 de abril de 2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

José Pedro Frazão

Na Ucrânia, prosseguem os combates no leste do país enquanto se tentam evacuações de civis das zonas mais atingidas pela guerra. A situação em Mariupol continua num impasse com Kiev a acusar Moscovo de bloquear o corredor humanitário.