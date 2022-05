Lviv acolhe menos refugiados, mas cada vez mais feridos da frente de guerra

Guerra Ucrânia

Na Ucrânia Ocidental há sinais de maior normalidade nas rotinas dos habitantes. Em Lviv, o autarca local chama a atenção para uma nova frente de ajuda ao leste do país. A cidade acolhe cada vez mais feridos por dia vindos dos combates desta guerra.

A pressão migratória está mais aliviada na cidade de Lviv, na Ucrânia Ocidental, comparando com o drama do primeiro mês de guerra. Esta cidade, que se tornou o centro humanitário por excelência nesta guerra, é agora também de recolha de feridos que vêm das frentes de batalha em vários pontos da Ucrânia Oriental.

O presidente da Câmara de Lviv dizia-nos isso mesmo como uma das tarefas do momento para a cidade enquanto vai acolhendo mais e mais pessoas que chegam pela ferrovia, através dos comboios com origem no leste do país.

A Ucrânia Ocidental foi conseguindo lidar com este fluxo enorme de refugiados ao longo dos últimos dois meses. A estratégia adoptada passou pela distribuição destes refugiados por vários concelhos desta região da Ucrânia Ocidental e não apenas em Lviv.

O Presidente da Câmara de Lviv disse-nos estar confiante na vitória da Ucrânia nesta guerra, expressando solidariedade para com os autarcas do restante território ucraniano afectados directamente pela guerra, especialmente os de Mariupol, Melitopol ou Kherson.

No Leste do país houve relatos ao longo da guerra de autarcas raptados até nessas regiões. O Presidente da Câmara de Lviv remata dizendo que “só um autarca compreende a dor do outro”.

