Megacontrato entre australiana Qantas e europeia Airbus

A companhia australiana Qantas Airways anunciou, esta segunda-feira, ter concluído um contrato com a Airbus para a compra de 12 aviões A350-1000 para fazer voos directos entre Sydney e Londres e Sydney e Nova Iorque em 2025. A transportadora também encomendou 40 aparelhos A321XLR e A220 para começar a renovar a sua frota.

A companhia australiana Qantas Airways anunciou, esta segunda-feira, um acordo com a Airbus para comprar 12 aviões A350-1000, capazes de voar sem escala entre Sydney e Londres numa viagem de 20 horas, ou seja, o voo comercial directo mais longo do mundo. Os voos deverão começar em 2025. O director-geral da Qantas, Alan Joyce, falou ainda em voos para Nova Iorque no final de 2025 e, eventualmente, Paris, Chicago e Rio de Janeiro.

A transportadora também encomendou 40 aviões A321XLR e A220 para começar a substituir a sua frota e cuja entrega será feita ao longo de uma década.

A Qantas Airways não divulgou o montante do contrato, mas analistas estimaram o valor em cerca de quatro mil milhões de euros. A companhia declarou que a forte retoma do mercado doméstico e dos voos internacionais lhe deu a confiança para realizar o mega-investimento.

As primeiras entregas dos A350-1000 são esperadas em 2025.

