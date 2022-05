Sri Lanka confrontado com escassez de combustíveis

Sri Lanka

Uma greve dos camionistas no Sri Lanka provocou escassez de combustíveis e longas filas junto aos postos de abastecimento, esta segunda-feira, 2 de Maio. Desde o início do ano, o preço da gasolina aumentou 90%, enquanto o gasóleo, utilizado nos transportes públicos, subiu 138%. O país enfrenta uma grave crise económica.

Publicidade Continuar a ler

Uma greve dos camionistas no Sri Lanka provocou escassez de combustível e longas filas junto aos postos de abastecimento. As transportadoras privadas de combustível exigem um aumento de 115%, de acordo com o ministro da Energia, Kanchana Wijesekera, ultrapassando a oferta de 95% feita pela empresa estatal de petróleo “Ceylon Petroleum Corp”.

Desde o início do ano, o preço da gasolina aumentou 90%, enquanto o gasóleo, utilizado nos transportes públicos, subiu 138%. As transportadoras argumentam que as despesas aumentaram com a subida do preço dos combustíveis, ao qual se juntam os custos dos seguros, peças sobressalentes e os salários que dispararam devido à forte desvalorização da moeda. Desde Março, o valor da rupia caiu mais de 40% em relação ao dólar.

A ilha, com cerca de 22 milhões de habitantes, também sofre com a escassez de alimentos e medicamentos. Em Abril, o Sri Lanka anunciou que a dívida externa do país era de 51 mil milhões de dólares, tendo iniciado negociações com o Fundo Monetário Internacional para um resgate financeiro.

O país enfrenta uma grave crise económica atribuída à pandemia de Covid-19- que privou o país de divisas para o sector do turismo- agravada por uma série de más decisões políticas, segundo economistas. Há várias semanas que o país é sacudido por manifestações contra o Presidente Gotabaya Rajapaksa e o seu irmão, o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa, exigindo a sua demissão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro