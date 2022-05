Comissão Europeia

Comissão Europeia impõe novas sanções contra a Rússia

O responsável da diplomacia europeia, Josep Borrel, 2 de Maio de 2022. © Arnulfo Franco, AP

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

A Comissão Europeia apresenta esta terça feira, 4 de Maio, o sexto pacote de medidas com impacto na economia em Moscovo. As sanções podem incluir a importação de petróleo. Prevê-se que haja um embargo progressivo do petróleo da Rússia.