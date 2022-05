Kiev critica Turquia por manter posição de neutralidade relativamente à Rússia

Turquia

A neutralidade turca começa a causar incómodo em Kiev. O Presidente ucraniano acusou Ancara de ter dois pesos e duas medidas, apoiando a Ucrânia, mas procurando atrair turistas russos. Mais de 100 mil russos já se estabeleceram na Turquia desde o início do conflito.

Volodymyr Zelensky criticou a Turquia por adoptar dois pesos e duas medidas, ao apoiar a Ucrânia por um lado, mas também ao promover o turismo russo por outro. De facto, a posição de neutralidade activa que o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan promove desde o início do conflito, por um lado condenando de forma inequívoca a invasão russa, defendendo a integridade territorial da Ucrânia e até apoiando este país com armas, incluindo os seus famosos drones Bayraktar que tanta destruição têm causado nas forças russas, mas por outro não impondo quaisquer sanções a Moscovo e mantendo uma ponte aérea com aquele país, representa um equilíbrio difícil.

Erdogan tem mantido que tal é absolutamente necessário para manter canais de comunicação abertos com as duas partes e assim promover uma solução diplomática para o conflito. Os turcos continuam a fazer todos os esforços para mediar o conflito e têm promovido reuniões de alto nível entre as delegações dos dois países na Turquia. Ainda esta semana, Ibrahim Kalin, o principal conselheiro de Erdogan, esteve com Zelensky em Kiev e viajará em breve a Moscovo, enquanto Erdogan irá falar mais uma vez ao telefone com Putin.

Mas é inegável que não impondo sanções a Moscovo, a Turquia está também a beneficiar da situação. Esta semana, as autoridades turcas confirmaram que estão à espera de receber entre 2,5 e 3 milhões de turistas russos este verão. A Turquia é um dos poucos países europeus para onde os russos podem voar livremente, sem restrições. A principal companhia aérea turca, a Turkish Airlines, revelou que vai aliás aumentar a oferta para a Rússia, também aproveitando do facto de que muitas empresas russas de aviação terem os seus aviões embargados ou limitados, e chegará às 300 ligações aéreas semanais entre os dois países.

Desde o princípio do conflito que pelo menos 100 mil russos já se estabeleceram na Turquia, fugindo à escassez de bens, e à possibilidade de uma mobilização geral, muitos procurando casa na Turquia, o que fez disparar os preços do sector imobiliário, sobretudo em Istambul e na costa mediterrânica turca. Segundo alguns representantes do sector, os russos (e ucranianos) representam cerca de 70% da procura nas últimas semanas, e nalgumas regiões os preços das casas, ou das rendas, aumentaram mais de 300%.

Também os super-iates de vários oligarcas russos, entre os quais os de Roman Abramovitch, do ex-presidente Dmitry Medvedev, e do rei do alumínio, Oleg Deripaska, estão atracados em marinas turcas que não impuseram quaisquer restrições.

