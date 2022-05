Putin diz a Macron que ocidente pode ajudar a pôr fim às «atrocidades» de Kiev

Ucrânia

O Presidente francês conversou hoje telefonicamente com o seu homólogo russo. Nesta que foi a primeira conversa entre os dois dirigentes desde o passado dia 29 de Março, Vladimir Putin disse a Emmanuel Macron que os países ocidentais podem fazer pressão sobre as autoridades ucranianas no sentido de porem fim às «atrocidades» contra os civis.

Segundo afirma Vladimir Putin, o ocidente pode desempenhar um papel para a Ucrânia «pôr fim aos crimes de guerra e aos bombardeamentos massivos nas cidades do Donbass», zona do leste do país controlada pelas forças pro-russas, o chefe de Estado russo acusando ainda a União Europeia de "ignorar" esses crimes.

O Presidente russo cujo executivo rejeita as acusações de crimes de guerra, acusando por sua vez o «governo neonazi» de Kiev de bombardear ele próprio a sua população, considerou também que «o ocidente deveria ajudar a pôr fim a estas atrocidades, utilizando a sua influência junto das autoridades Kiev e deixando de entregar armas à Ucrânia».

De acordo com a agência noticiosa russa Interfax, nesta conversa de mais de duas horas com o seu homólogo francês, Putin declarou ainda que «apesar da incoerência e da falta de preparação de Kiev para um trabalho sério, os russos continuam abertos ao diálogo» no intuito de encontrar uma solução ao conflito que hoje cumpriu o seu 69° dia.

Por seu lado, segundo indicou o Eliseu, Emmanuel Macron exortou o seu homólogo russo a "permitir que continuem as evacuações" da fábrica de Azovstal em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Esta evacuação deve ser feita "em coordenação com os actores humanitários e deixando a escolha do destino aos evacuados, de acordo com o direito internacional humanitário", indicou ainda a presidência francesa, numa altura em que o exército russo acaba de lançar um assalto contra esta fábrica, de onde foram evacuados ontem 101 civis, segundo a ONU.

Refira-se ainda que de acordo com o governador da região de Donetsk, pelo menos 10 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas durante um bombardeamento russo contra uma fábrica em Avdiivka, igualmente no leste do país.

A conversa telefónica desta terça-feira entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron foi a primeira desde o fim do mês de Março. Os contactos tinham sido suspensos depois de a Rússia ter sido acusada de crimes de guerra quando foram descobertos no começo do mês de Abril os corpos de trezentas pessoas massacradas em Bucha, nas imediações de Kiev.

Desde Dezembro do ano passado, os dois líderes mantiveram, com o acordo de Kiev, 20 conversas telefónicas numa tentativa de Paris de mediar o conflito, uma iniciativa que não deixou de suscitar algumas críticas no seio da Europa, nomeadamente por parte da Polónia.

