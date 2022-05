Retirada de Mariupol em curso, Macron vai falar com Presidente russo

O Presidente francês Emmanuel Macron e Vladimir Putin em Brégançon a 19 de Agosto de 2019. AP - Alexei Druzhinin

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

O gabinete do Presidente francês avança que Emmanuel Macron vai falar com Vladimir Putin por telefone, por volta do meio-dia. Os dois líderes não conversam desde 29 de Março, mas até então mantinham contactos regulares. No 69.º dia de guerra na Ucrânia está prevista uma nova tentativa de retirada de civis da cidade portuária de Mariupol.