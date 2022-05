Futebol: Real Madrid na final após jogo incrível frente ao Manchester City

Futebol

O Real Madrid está na final da Liga dos Campeões europeus de futebol após derrotar por 3-1 o Manchester City após prolongamento na segunda mão das meias-finais da prova.

O Real Madrid alcançou o apuramento impensável visto que aos 90 minutos de jogo, os madrilenos estavam a perder por 0-1 frente aos ingleses do Manchester City. Em menos de dois minutos, os ‘merengues’ marcaram dois golos e levaram o encontro para o prolongamento onde apontaram um terceiro tento.

City abriu o caminho para a final…

A primeira parte foi dominada pelos madrilenos, mas nenhuma das duas equipas conseguiu abrir o marcador.

Os golos apenas apareceram durante a segunda parte. Aos 73 minutos, o avançado argelino do Manchester City, Riyad Mahrez, abriu o marcador. A vencer por 0-1, o Manchester City estava na final, visto que na primeira parte, os ‘Citizens’ tinham vencido por 3-2 na Inglaterra.

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, tudo parecia definido com o apuramento do clube inglês.

Rodrigo lidera reviravolta do Real Madrid

Aos 90 minutos, o avançado brasileiro Rodrygo conseguiu empurrar o esférico para o fundo da baliza dos ‘Citizens’, após uma assistência do avançado francês Karim Benzema.

Após esse golo, e em apenas 89 segundos, o Real Madrid vai apontar um segundo tento novamente da autoria de Rodrigo após um cruzamento do defesa espanhol Dani Carvajal. Um cabeceamento certeiro que ofereceu o triunfo por 2-1 no fim do tempo regulamentar, o que significa que as duas equipas iam disputaram o prolongamento.

City caiu, Karim Benzema enviou o Real Madrid para a final…

Aos 94 minutos, o árbitro da partida assinalou uma grande penalidade a favor dos madrilenos após uma falta do defesa português Rúben Dias sobre o francês Karim Benzema. O avançado gaulês acabou por marcar o terceiro tento dos ‘merengues’.

Karim Benzema apontou o seu 15° golo nesta edição da Liga dos Campeões europeus de futebol. O recorde é detido pelo avançado português Cristiano Ronaldo que marcou 17 golos na época 2013/2014.

O Real Madrid acabou por vencer por 3-1, após prolongamento, eliminando o Manchester City que perdeu o apuramento em apenas 89 segundos.

Os madrilenos estão na final da Liga dos Campeões pela 17ª vez, tendo vencido 13 títulos. De notar ainda que os ‘merengues’ ganharam as 7 últimas finais da Champions que disputaram.

A 28 de Maio, no Stade de France em Paris, o Real Madrid vai defrontar os ingleses do Liverpool.

Karim Benzema, avançado francês do Real Madrid. © REUTERS - JUAN MEDINA

