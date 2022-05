6,5 biliões de Dólares prometidos à Ucrânia em conferência de doadores

Ucrânia

Realizou-se hoje em Varsóvia uma conferência internacional de doadores a favor da Ucrânia. Durante esta reunião, foram arrecadados 6,5 mil milhões de Dólares de promessas de ajuda ao país.

A França, cujo Presidente participou virtualmente na conferência, prometeu fornecer 300 milhões de Dólares suplementares ao país, fazendo ascender a sua ajuda total a 2 mil milhões de Dólares, a presidência francesa esclarecendo que esta nova contribuição não se insere no âmbito militar.

Igualmente no quadro desta reunião, a Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma doação de 200 milhões de Euros a favor dos deslocados da Ucrânia.

O Presidente do Conselho Europeu Charles Michel, quanto a si, declarou que «os esforços de solidariedade vão concentrar-se em três domínios-chave : a ajuda humanitária, a necessidades de financiamento a curto prazo e a reconstrução da Ucrânia». Neste sentido, este responsável mostrou-se favorável ao arresto dos bens russos congelados na União Europeia no âmbito das sanções aplicadas contra Moscovo no intuito de aplicar os valores apreendidos na reconstrução da Ucrânia.

Por seu lado, o Presidente Zelensky instou os seus parceiros europeus a «conceder imediatamente ao seu país o estatuto de candidato» à adesão à UE. «A adesão da Ucrânia à UE deve tornar-se uma realidade absoluta, não uma promessa ou uma perspectiva», argumentou o Presidente ucraniano que, paralelamente, anunciou o lançamento de uma plataforma de financiamento participativo em linha para ajudar Kiev no esforço de guerra e na reconstrução das suas infra-estruturas.

Do lado de Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov considerou que a ajuda militar e em matéria de informação fornecida pelos países ocidentais à Ucrânia «está a impedir a Rússia de terminar rapidamente a sua ofensiva». Contudo este responsável também disse que «isto não vai impedir Moscovo de cumprir os seus objectivos».

Cumprimento efectivo do cessar-fogo em Mariupol contestado por Kiev

No terreno, no 71° dia da sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia continuou a concentrar os seus esforços no leste do país, sendo que foram emitidas dúvidas sobre o cumprimento efectivo do cessar-fogo anunciado pela Rússia em Mariupol, no sudeste da Ucrânia.

Com efeito, o exército ucraniano acusou esta quinta-feira as forças russas de estarem “a tentar destruir” os últimos defensores da fábrica siderúrgica de Azovstal, em Mariupol. Estas acusações foram proferidas no dia em que Moscovo anunciou um cessar-fogo de três dias para permitir a retirada de civis do local, isto depois de um pouco mais de 300 terem conseguido sair ontem do complexo, segundo confirmou o próprio Presidente ucraniano. Fontes da ONU, por sua vez, informaram que uma coluna sua está a caminho de Mariupol para evacuar mais civis.

Paralelamente, segundo o governador de Donetsk, igualmente no sudeste do país, um bombardeamento russo provocou dois mortos e onze feridos, todos civis, numa aldeia daquela região controlada pelas forças pro-russas.

Noutros pontos do país, uma pessoa morreu e uma criança ficou ferida num bombardeamento russo nas imediações de Kharkiv, no norte do país, as forças russas tendo igualmente visado o sudoeste da Ucrânia, em particular a região que faz fronteira com a Hungria, uma das zonas por onde transita o apoio material do ocidente a Kiev.

De acordo com a ONU, desde o começo do conflito a 24 de Fevereiro de 2022, mais de 5,4 milhões de ucranianos tiveram que deixar o país e outros 7,7 milhões tornaram-se deslocados internos, o balanço das vítimas mortais desta guerra sendo impossível de estabelecer com exactidão.

