Irlanda do Norte: Sondagens dão vantagem ao Sinn Féin

Na Irlanda do Norte as sondagens colocam em vantagem o partido nacionalista republicano Sinn Féin.

Os britânicos são chamados às urnas esta quinta-feira, 5 de Maio, para eleger representantes nas autarquias em Inglaterra, País de Gales e Escócia. Na Irlanda do Norte as sondagens colocam em vantagem o partido nacionalista republicano Sinn Féin.

As sondagens dão vantagem ao o partido nacionalista republicano Sinn Féin com 26% dos votos, contra 20% que seriam obtidos pelo seu principal opositor, o partido sindicalista DUP, ligado à coroa britânica, que dominou a vida política durante um século.

Este escrutínio acontece 24 anos após o acordo da Sexta-feira Santa que pôs fim, em 1998, aos "Troubles": trinta anos de guerra civil que opunha os unionistas, maioria de protestantes ligados ao lugar da Irlanda do Norte no Reino Unido e levada pelo DUP, aos nacionalistas, maioria de católicos que sonham com uma Irlanda unificada e pela qual o Sinn Fein tem estado a lutar.

O Sinn Féin é o antigo braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), grupo responsável por atentados bombistas que mataram centenas de pessoas entre os anos 1960 e 2000, o que já em si é motivo para aversão entre muitos eleitores.

O partido irlandês tem ainda como política fundamental promover um referendo para sair do Reino Unido e juntar-se à República da Irlanda, o que o DUP e outros partidos 'unionistas', bem como o Governo de Boris Johnson, querem evitar.

Os irlandeses do norte elegem os 90 deputados da Assembleia local.

Eleições cruciais para Boris Johnson

Um mau resultado para o Partido Conservador pode decidir o futuro do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, caso os deputados entendam que os próprios lugares estarão em risco nas próximas legislativas.

O aumento do custo de vida, agravado pela subida dos preços da energia e alimentação, foi o tema que dominou a campanha no Reino Unido, numa conjuntura económica pós-pandemia também afectada pela guerra na Ucrânia.

Boris Johnson, que já está sob pressão devido às “partygate” em Downing Street que violaram as restrições durante a pandemia de Covid-19. O primeira-ministro tem ainda sido acusado de não ter adoptado as medidas suficientes para ajudar as pessoas afectadas pela inflação.

O Partido Trabalhista, Keir Starmer, espera conquistar assentos em Londres, inclusive em redutos tradicionalmente conservadores, como Westminster, Wandsworth, Kensington e Chelsea. O Partido Trabalhista também quer reconquistar seus antigos redutos que se tornaram conservadores nas últimas eleições de 2019 no norte e no centro da Inglaterra.

As eleições vão ser disputadas em todos os 32 municípios de Londres e em dezenas de autarquias no resto do país.

