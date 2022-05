Rússia anuncia cessar-fogo no complexo de Azovstal

Ucrânia/Rússia

A Rússia anunciou esta quinta-feira, 5 de Maio, um cessar-fogo unilateral de três dias, no complexo metalúrgico de Azovstal, na cidade portuária ucraniana de Mariupol. O objectivo é permitir a abertura de um corredor humanitário para evacuar os civis ainda presentes no local.

“As forças armadas russas vão abrir um corredor humanitário das 08:00 às 18:00, horário de Moscovo nos dias 05, 06 e 07 de maio do local da fábrica metalúrgica de Azovstal para retirar civis”, anunciou em comunicado o ministério da Defesa russo.

“Durante este período, as forças armadas russas e as unidades da República Popular de Donetsk [proclamada pelo Kremlin e pelos separatistas pró-russos] vão cessar-fogo e as hostilidades unilateralmente”, acrescentou.

Apesar do anúncio de um cessar-fogo russo, o Estado-Maior ucraniano anunciou nas primeiras horas desta quinta-feira que as tropas russas entraram no recinto do complexo industrial siderúrgico de Azovstal, com apoio aéreo, para tentar tomar o controlo das instalações, onde estão refugiadas centenas de civis.

A captura de Mariupol seria uma vitória importante para os russos, permitindo consolidar os ganhos territoriais ao longo do Mar de Azov, ligando a região de Donbass à Crimeia que Moscou anexou em 2014.

