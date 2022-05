Boris Johnson reconhece maus resultados do "Labour"

Reino Unido/Irlanda do Norte

O primeiro-ministro britânico reconheceu esta sexta-feira, 6 de Maio, os maus resultados do Partido Conservador nas eleições locais britânicas. Boris Johnson disse ter percebido a mensagem dos eleitores para se focar nos problemas do país.

“Esta foi uma noite difícil para os Conservadores em algumas partes do país, noutras tivemos avanços”, afirmou.

Boris Johnson disse ainda que percebeu a mensagem dos eleitores para se focar nos problemas do país. Porém, o líder do principal partido da oposição, Keir Starmer, acredita que este é um "ponto de viragem" para o Partido Trabalhista, desde as eleições legislativas de 2019, a pior derrota de sempre do ‘Labour’.

“Estamos no bom caminho para as eleições nacionais ao mostrarmos as grandes mudanças que fizemos nos últimos dois anos. Fizeram uma grande diferença”, disse.

Simbolicamente, o Partido Trabalhista conquistou aos Conservadores Westminster, Wandsworth e Barnet, em Londres, mas no resto do país o desempenho foi modesto, mostrando que precisa de convencer mais eleitores no norte de Inglaterra.

Com muitos dos boletins ainda por contar, até agora os principais vencedores são os Liberais Democratas e Verdes, que beneficiaram do voto de protesto no Governo e da hesitação perante o Partido Trabalhista. Nas próximas horas deverão começar a sair os resultados das eleições locais na Escócia e País de Gales.

Todavia, as atenções vão estar na Irlanda do Norte, onde se realizaram eleições para a assembleia regional. Se o Sinn Féin ganhar, como é esperado, poderá abrir a porta a um referendo sobre a saída do Reino Unido.

